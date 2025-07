Choc alla stazione in Italia, fermato un uomo ricercato per duplice omicidio – Nel cuore di Milano, una tranquilla giornata si è trasformata in un’operazione degna di un thriller. Un uomo, apparentemente uno dei tanti senza tetto che frequentano piazza Duca D’Aosta, è stato riconosciuto come un pericoloso ricercato internazionale. La scoperta ha avuto luogo proprio davanti alla stazione centrale, dove il 31enne giaceva a terra.

La Polizia ferroviaria di Milano, impegnata nei consueti controlli di sicurezza, ha notato l’individuo a causa della sua impressionante somiglianza con le immagini diffuse dalle autorità francesi. Queste immagini ritraevano il principale sospettato di un duplice omicidio avvenuto ad Argenteuil, una cittadina nella regione dell’Île-de-France.

Ricercato per omicidio di madre e fratello in Francia, arrestato a Milano

L’uomo, al momento dell’identificazione, ha presentato una tessera con generalità fasulle, rilasciata da un istituto di assistenza. Questo dettaglio ha subito insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire la sua identità. Accompagnato negli uffici della Polfer, è stato identificato attraverso il sistema AFIS, che ha confermato il suo coinvolgimento nell’omicidio familiare.

