Il figlio dell’ex campione di serie A è malato di tumore: il gesto del padre fa piangere tutti (VIDEO)

Non è una parata all’ultimo minuto, né un rigore neutralizzato in un derby infuocato. La vera parata della vita per l’ex calciatore, è quella che sta compiendo ogni giorno accanto al figlio Enzo, 15 anni, colpito da un tumore cerebrale nel 2020. Un duello durissimo, combattuto con un’arma silenziosa e potente: il sorriso. Un gesto condiviso sui social ha commosso migliaia di persone.

Julio Sergio, il portiere che ha conquistato tutti con il cuore

Lo ricordiamo in campo, in ginocchio con le mani al cielo, protagonista della Roma di Claudio Ranieri, ma oggi Julio Sergio è soprattutto un padre coraggioso. Condivide ogni tappa, ogni respiro, ogni sorriso con il figlio, mostrando a tutti cosa significa essere forti davvero. Su Instagram risponde con gratitudine all’ondata di messaggi: “Impossibile non amarvi”, ha scritto a chi lo sostiene. Ma la verità è che oggi è impossibile non amare lui e suo figlio, due guerrieri uniti da una battaglia che va oltre lo sport.

Julio Sergio commuove tutti, l’ex calciatore e il figlio malato si radono insieme

La scena è semplice, ma carica di significato. Julio Sergio ed Enzo, seduti fianco a fianco, si lasciano rasare i capelli insieme. Lo fanno per affrontare una nuova fase delle cure del ragazzo. Il video, diventato virale in poche ore, mostra padre e figlio che ridono, con la colonna sonora di Viva a Vida di Felipe Duram a incorniciare un momento che è atto di amore, solidarietà e speranza.

Julio non si nasconde, ha scelto di condividere tutto con i suoi follower, in Brasile e in Italia, ricevendo una valanga di affetto. In quel gesto, racconta tutta la sua forza: “Parare un rigore è niente in confronto a questo. Lo facciamo insieme, sempre”, sembrano dire le immagini. Il calcio, per una volta, resta fuori dal campo.

