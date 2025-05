Fiocco azzurro per il nonno più famoso di tutti: “Benvenuto al mondo” –La famiglia più chiacchierata d’America si allarga ancora. Tiffany, la figlia glamour e un po’ defilata del famosissimo, ha dato alla luce il suo primo figlio. La notizia è arrivata direttamente dai social, dove la neomamma ha condiviso un post dolcissimo con il nome del bebè.

«Benvenuto al mondo, il nostro dolce bambino, Alexander Trump Boulos». Così sui social Tiffany, figlia del presidente Donald Trump, ha annunciato la nascita del figlio. Una rivelazione semplice, elegante e piena d’amore. Classe 1993, occhi di ghiaccio e sorriso da red carpet, Tiffany è la quarta figlia del tycoon, nata dal matrimonio con l’attrice e modella Marla Maples.

Trump nonno (di nuovo) e orgoglioso come non mai

Donald Trump, già padre di cinque figli, può ora vantare un nipotino in più. Ma Alexander non è un nipote qualsiasi: è il primo figlio della sua “principessa bionda”, come spesso ha chiamato Tiffany, la più riservata e meno coinvolta nella vita pubblica e politica della famiglia. A ottobre 2024, era stato proprio il tycoon a rompere la notizia della gravidanza durante un comizio elettorale. Un momento particolarmente emozionante, arrivato a sorpresa nel cuore di una delle sue campagne più combattute. «È il marito di Tiffany, Michael, un ragazzo davvero eccezionale. E lei è una ragazza eccezionale. E sta per avere un bambino. È una bella cosa», aveva dichiarato con orgoglio.

Chi è Michael Boulos, il papà del piccolo Alexander?

Michael Boulos, 27 anni, è un giovane imprenditore dal sangue internazionale. Nato in Libano, cresciuto in Nigeria, laureato a Londra: un mix perfetto tra eleganza, affari e cosmopolitismo. Il suo cognome è ben noto nel mondo del business africano: la sua famiglia è a capo della Boulos Enterprises, un impero che spazia dal commercio alle costruzioni. La love story tra Tiffany e Michael è iniziata nel 2018, con un colpo di fulmine avvenuto in un contesto da copertina: il club di Lindsay Lohan a Mykonos, Grecia. I due hanno fatto sul serio fin da subito. La proposta di matrimonio è arrivata nel gennaio 2021, proprio alla fine del mandato di Trump. E poi, il matrimonio da sogno nel novembre 2022: una cerimonia sfarzosa e blindatissima a Mar-a-Lago, il resort di famiglia in Florida, tra palme, fotografi e un parterre di ospiti degno di Hollywood.

