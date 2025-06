“Folle, vergognoso”: Re Carlo e la ‘sfuriata’ in carrozza con Camilla. Cos’è successo

Una carrozza elegante, una coppia reale impeccabile, un evento solenne: tutto sembrava scorrere secondo copione durante il Trooping the Colour, la storica cerimonia che celebra il compleanno ufficiale del sovrano del Regno Unito. Eppure, bastano pochi secondi, un’espressione tesa, un sussurro non così silenzioso e una lettura labiale per stravolgere l’apparenza. È accaduto a Re Carlo III e alla regina Camilla, durante il tragitto verso l’evento di sabato 14 giugno, sotto gli occhi attenti di migliaia di sudditi e telecamere.

In una conversazione apparentemente privata ma catturata dalle telecamere e analizzata da un esperto di lip reading, il re avrebbe pronunciato parole dure e inaspettate. La tensione, dicono gli osservatori, era palpabile già dai movimenti e dagli sguardi della coppia.

Leggi anche: Addio ad una grande donna italiana: il suo coraggio non sarà mai dimenticato

Leggi anche: Vodafone down in Italia, problemi con internet e rete telefonica: cosa succede

“Folle, vergognoso”: le parole lette sul labiale

L’esperto di lettura labiale interpellato dalla stampa britannica non ha avuto dubbi: “Assolutamente folle, vergognoso, assolutamente straordinario”, queste le parole che sarebbero uscite dalla bocca del re, rivolte alla consorte accanto a lui in carrozza. Una frase ambigua, carica di frustrazione, seguita da un’altra ancora più criptica: “Nel frattempo, non come me. Questa è la differenza tra me e lui”.

Chi è il misterioso “lui”? Le speculazioni sono partite immediatamente, e tutte sembrano convergere su un nome noto e controverso: il principe Andrea. Non è la prima volta che la sua figura turba l’equilibrio di Buckingham Palace, specialmente dopo lo scandalo Epstein e le indagini che lo hanno visto coinvolto negli ultimi anni. Proprio in questi giorni, nuove indiscrezioni sulla sua posizione legale e pubblica starebbero causando tensioni all’interno della famiglia reale.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva