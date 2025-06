Vodafone down in Italia, problemi con internet e rete telefonica: cosa succede

Una mattinata complicata per migliaia di utenti Vodafone in tutta Italia. Dalle prime ore di oggi, lunedì 16 giugno, sono iniziate le segnalazioni di disservizi diffusi su internet e rete telefonica. Le interruzioni stanno coinvolgendo sia la connessione fissa che quella mobile, con una diffusione che sembra interessare molte delle principali città italiane. Vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Vodafone down: segnalazioni in aumento da tutta Italia

A partire dalle 08:50 di questo lunedì 16 giugno, migliaia di utenti in tutta Italia hanno iniziato a segnalare gravi disservizi sulla rete Vodafone. Secondo i dati registrati sulle principali piattaforme di monitoraggio, le problematiche si distribuiscono così: 41% degli utenti denuncia un’interruzione dell’internet fisso, il 33% ha problemi con la connessione mobile e il restante 25% lamenta difficoltà con la linea telefonica.

Le città più colpite sembrano essere, fin dalle prime ore, Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna, Bari e Cagliari. Un pattern che fa pensare a una crisi su larga scala, sebbene non siano ancora state rilasciate note ufficiali da parte dell’azienda.

Problemi Vodafone: blackout anche per servizi collegati

Il blackout potrebbe non riguardare soltanto Vodafone. Sebbene Ho. Mobile e PosteMobile, due operatori virtuali che utilizzano la rete Vodafone, al momento non risultino interessati secondo i dati raccolti finora, resta alta la preoccupazione. Spesso, infatti, i malfunzionamenti nella rete principale si riflettono in ritardo anche su quelle secondarie.

Alcuni utenti sui social cominciano a riportare problemi sporadici anche su Ho. Mobile, ma le segnalazioni restano isolate. La mancanza di una comunicazione tempestiva da parte degli operatori coinvolti alimenta incertezza e frustrazione. Su X (ex Twitter), l’hashtag #VodafoneDown è già in tendenza, con centinaia di utenti che chiedono spiegazioni: “Possibile che nel 2025 basti un guasto per mandare in tilt mezza nazione?”, scrive un utente da Torino secondo quanto riporta Fanpage.

