Formula 1, tremendo schianto contro un muro: come è successo

Un impatto devastante ha segnato l’inizio delle qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna a Imola, lasciando spettatori e team in trepidante attesa. Durante i primissimi minuti, uno dei piloti ha perso il controllo della sua Red Bull Racing Bulls, scivolando violentemente contro le barriere di protezione. L’incidente è avvenuto dopo un’imprudente gestione di un cordolo, causando la prima interruzione del weekend con una bandiera rossa.

F1 GP Imola, spaventoso incidente per Tsunoda: come sta il pilota

L’episodio si è svolto in un lasso di tempo estremamente breve: la monoposto di Tsunoda ha effettuato una serie di testacoda incontrollati che hanno portato a un impatto feroce contro il muro. La vettura si è capovolta, lasciando la livrea completamente danneggiata. Nonostante il rumore assordante dell’urto che ha fatto temere il peggio, il pilota giapponese è riuscito a uscire illeso dal veicolo tra gli applausi del pubblico e il sollievo dei suoi colleghi.

Qualifiche sospese dopo l’incidente

Le qualifiche sono state immediatamente sospese per consentire la rimozione dei detriti e il ripristino della sicurezza del circuito. La giornata, cruciale per la definizione della pole position, ha visto la McLaren emergere come favorita. Le prove libere del venerdì avevano già delineato la supremazia della scuderia, con Piastri che ha preceduto Norris, consolidando la loro leadership nella classifica costruttori.

