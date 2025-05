Fortissima bomba d’acqua in Italia, mezzo paese allagato: oggi scuole chiuse

Persiste il forte maltempo in Italia. Una pioggia torrenziale, una manciata di minuti e chilometri di territorio del si sono ritrovati immersi nell’acqua, paralizzati. Strade trasformate in fiumi, scuole allagate, servizi pubblici in tilt. Ma dietro le immagini di devastazione ci sono volti, responsabilità e domande urgenti sullo stato delle infrastrutture. Ecco cosa è successo e quali sono i comuni più colpiti.

Maltempo Italia: primavera anomala e disagi crescenti

Una primavera anomala, segnata da una serie di perturbazioni violente e improvvise, sta mettendo a dura prova molte aree della Penisola. In queste settimane, il maltempo ha colpito a macchia di leopardo, con nubifragi, grandinate e raffiche di vento che hanno provocato allagamenti, smottamenti e interruzioni dei servizi essenziali in diverse località italiane.

Bomba d’acqua mette in ginocchio un comune

Il quadro meteorologico, instabile e imprevedibile, sta sollevando non poche preoccupazioni, specialmente per i centri più esposti e con infrastrutture fragili. Proprio nelle ultime ore, un episodio di particolare intensità ha causato gravi disagi, costringendo le autorità locali a chiudere strade, evacuare edifici e attivare squadre di emergenza. Un ulteriore segnale di come l’estremizzazione climatica, sempre più frequente, stia diventando una costante della cronaca quotidiana.

