Francesca Michielin, è successo di tutto al matrimonio: italiani senza parole

Il matrimonio di Francesca Michielin e Davide Spigarolo continua a far parlare. Dopo le nozze celebrate lo scorso fine settimana nella Pieve di Sant’Eusebio, a Bassano del Grappa, la cantante ha deciso di raccontare sui social alcuni dei dettagli che hanno reso il giorno del “sì” completamente diverso dalle tradizioni. Una cerimonia intima e tenuta segreta fino all’ultimo, ma soprattutto costruita seguendo esclusivamente i desideri degli sposi.

Con un lungo messaggio pubblicato online, l’artista ha spiegato di aver voluto mettere da parte molte delle consuetudini tipiche dei matrimoni, scegliendo invece una celebrazione autentica e personale. «In un giorno così speciale, siate voi stessi», ha scritto, raccontando le scelte che hanno sorpreso fan e curiosi.

Un matrimonio fuori dagli schemi

Tra gli aspetti più insoliti c’è stato l’ingresso in chiesa: Francesca e Davide sono entrati insieme, mano nella mano, senza essere accompagnati dai genitori. Una scelta simbolica che ha ribaltato il classico protocollo nuziale.

Anche la scelta dell’abito dello sposo è stata condivisa. Davide ha voluto il parere della futura moglie durante la prova del vestito, rompendo un’altra tradizione. La cantante, inoltre, ha composto personalmente un Gloria eseguito durante la celebrazione e ha deciso di rinunciare all’inginocchiatoio.

Nessun paggetto o damigella: a portare le fedi sono stati i nonni dei due sposi, mentre gli inviti sono stati scritti a mano dallo stesso Davide per ogni singolo invitato.

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