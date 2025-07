Friggitrice ad aria ritirata dal mercato, gravi rischi per la salute: il modello interessato

Sembrava un altro innocuo elettrodomestico tra i più amati degli ultimi anni, uno di quei dispositivi che promettono cibo croccante con meno grassi e zero olio. E invece, una segnalazione ufficiale della Commissione Europea ha acceso i riflettori su una friggitrice ad aria che potrebbe trasformarsi in un pericolo per la salute. Il caso riguarda un modello ben preciso, distribuito ampiamente anche su Amazon, che ora è stato ufficialmente ritirato dal mercato per motivi di sicurezza gravi.

Leggi anche: Tumori della pelle, boom di casi tra i giovani: a cosa fare attenzione

Leggi anche: Zelensky a Roma nell’hotel blindato ma accade l’impensabile: da chi viene fermato

Il modello Cecotec finisce sotto accusa

Al centro della questione c’è la friggitrice ad aria “Heißluftfritteuse” della marca Cecotec, identificata con il numero di modello 04982 e il codice a barre 8435484049825 (ASIN Amazon: B0BQ12KGN5). Il prodotto, facilmente riconoscibile per la sua scocca nera, forma rotonda e display digitale, è stato fabbricato in Cina e distribuito in diversi Paesi europei, tra cui Germania e Slovenia.

L’allarme è stato lanciato dalle autorità tedesche, che hanno riscontrato gravi anomalie elettriche nella struttura interna dell’apparecchio. In particolare, è stata segnalata una corrente di dispersione eccessiva, potenzialmente in grado di provocare scosse elettriche in caso di contatto con la scocca esterna difettosa.

Rischio incendio e mancata conformità alle norme europee

Il problema non si limita alle scosse. Secondo il report ufficiale, l’instabilità elettrica della friggitrice può generare surriscaldamenti anomali, aumentando il rischio di incendi domestici. Un pericolo concreto, soprattutto considerando l’utilizzo quotidiano che molte famiglie fanno di questi dispositivi.

La friggitrice, infatti, non è conforme alla Direttiva europea sulla bassa tensione (Low Voltage Directive), né soddisfa gli standard di sicurezza fissati dalla norma EN 60335-1, che regolamenta gli apparecchi elettrici ad uso domestico. Una doppia violazione che ha reso inevitabile l’immediata decisione di ritiro.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva