Papa Francesco, scuole chiuse in occasione dei funerali: ecco dove e cosa bisogna sapere

Funerali Papa Francesco. Sabato 26 aprile 2025, alcune istituzioni scolastiche rimarranno chiuse in occasione delle esequie di Papa Francesco. La decisione è stata formalizzata attraverso una circolare diffusa dall’Ufficio scolastico regionale, che ha sottolineato l’importanza di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico durante le celebrazioni funebri del Santo Padre. (Continua…)

Scuole chiuse per i funerali di Papa Francesco

La chiusura riguarda anche quegli istituti che, pur avendo già previsto sospensioni didattiche per le festività pasquali e il 25 aprile, avevano programmato la riapertura proprio per il 26 aprile. La circolare invita i dirigenti scolastici a comunicare tempestivamente la chiusura alle famiglie e al personale scolastico, al fine di assicurare una gestione ordinata dell’evento e minimizzare eventuali disagi. La decisione ovviamente non riguarderà tutto il paese, ma solo una regione. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)