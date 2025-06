Panico in Italia, furgone piomba su passanti: la situazione

Panico in Italia, furgone piomba su passanti: diversi feriti – Paura e caos questa mattina in Italia: un furgone ha seminato il terrore travolgendo un’auto e un passante. L’incidente si è verificato martedì 17 giugno 2025, in una zona della nota città ad alta densità di traffico, lasciando tre persone gravemente ferite. Il veicolo ha terminato la sua corsa contro un muro, attirando l’attenzione di numerosi curiosi e residenti spaventati dal boato e dall’arrivo immediato dei soccorsi.

Il dramma si è svolto a Napoli, nei Quartieri Spagnoli, precisamente in via Francesco Girardi, una strada ripida che collega il Corso Vittorio Emanuele con via Toledo. La pendenza della discesa potrebbe essere stata un fattore decisivo nell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l’autocarro avrebbe perso il controllo durante la discesa, colpendo prima un’auto in salita e terminando la sua corsa contro un’attività commerciale.

Furgone fuori controllo travolge passanti nel centro di Napoli: feriti gravi

Sono intervenuti sul luogo dell’incidente gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale, guidati dal Comandante Enzo Cirillo, insieme a due squadre dei Vigili del Fuoco: la 18/b del centro storico e la 3/b del distaccamento Vomero. Le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei veicoli coinvolti hanno richiesto tempo, causando disagi al traffico e la chiusura temporanea della strada per le necessarie verifiche tecniche.

