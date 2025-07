Gaia uccisa a 24 anni sulle strisce pedonali: chi guidava l’auto che l’ha travolta

Nel primo pomeriggio dell’8 luglio 2025, un grave incidente stradale ha causato la morte di Gaia Costa, 24 anni, originaria di Tempio Pausania. La giovane è stata investita da un Suv mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Aga Khan, una delle vie più trafficate della località turistica sarda. Gaia, figlia del sindacalista Alfredo Costa, si stava recando al lavoro quando è avvenuto l’impatto. Nonostante i tentativi di soccorso da parte del personale del 118, la ragazza è deceduta poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente

Le autorità stanno ricostruendo la successione dei fatti mediante l’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Dalle immagini emerge che la vittima avrebbe tentato di segnalare la propria presenza sollevando il braccio, nel tentativo di evitare il pericolo. Il Suv Bmw, tuttavia, non si è fermato e Gaia è stata colpita con violenza, riportando traumi fatali alla testa. I sanitari sono intervenuti tempestivamente, ma nonostante oltre venti minuti di rianimazione, per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Inchiesta e reazioni della comunità

La Procura di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo iscrivendo la conducente dell’auto che ha travolto Gaia nel registro degli indagati per omicidio stradale. Il Suv è stato sequestrato per ulteriori accertamenti mentre proseguono gli interrogatori dei testimoni. L’esame autoptico, previsto per il 10 luglio, sarà determinante per stabilire l’esatta causa del decesso di Gaia Costa e se la morte sia avvenuta sul colpo o successivamente durante il trasporto in ambulanza.

L’intera comunità di Tempio Pausania è profondamente scossa per la perdita di una giovane descritta da tutti come solare e appassionata del proprio lavoro. Il padre, noto sindacalista, ha scelto il silenzio nel rispetto del dolore familiare. Nel frattempo, a Porto Cervo si riaccendono i dibattiti sulla sicurezza stradale e sulla necessità di maggiore attenzione nelle aree pedonali, specialmente durante l’alta stagione turistica. Nella giornata di oggi si è poi appresa l’identità della conducente del Suv che ha travolto Gaia sulle strisce pedonali, provocandone il decesso.

