Garlasco, arriva la decisione della Procura: cosa succede ora

Le autorità proseguono con indagini approfondite nell’ambito della nuova inchiesta relativa all’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. L’attenzione degli investigatori si è recentemente concentrata sui risultati del tampone orale effettuato sulla vittima, dal quale è emersa la presenza di DNA maschile non identificato.

Dna maschile, l’ipotesi di contaminazione

Tra le possibili spiegazioni figura l’eventualità di una contaminazione, tuttavia la procura mantiene aperta anche la possibilità che il DNA rilevato possa appartenere all’autore materiale dell’omicidio di Chiara Poggi o a un soggetto coinvolto nei fatti. L’inchiesta si sta estendendo a nuovi soggetti, come sottolineato anche da Il Giornale.

Nuove decisioni investigative: tamponi previsti su ulteriori soggetti

Il profilo di DNA maschile rilevato, denominato ‘ignoto 3’, non è stato ancora attribuito a nessuno. Secondo quanto emerso il 16 luglio, sarebbero previste comparazioni anche con ex professori ed ex compagni di classe di Andrea Sempio, figura già coinvolta nell’indagine. Sono stati inoltre individuati altri individui da sottoporre a test per ampliare la ricerca.

