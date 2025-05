Garlasco, l’avvocata Taccia rivela perché Sempio sarebbe ‘intoccabile’ – Angela Taccia, avvocata ed amica di Andrea Sempio, ha espresso il suo punto di vista riguardo le recenti evoluzioni giudiziarie legate al caso di Garlasco. Intervistata da Repubblica, Taccia ha manifestato il suo sospetto sulla solidità delle indagini, affermando che “stiano cercando di creare il mostro mediatico”. Secondo lei, se le prove fossero state concrete, Sempio sarebbe già stato arrestato. L’attenzione si è riaccesa dopo la scoperta di un’impronta sulle scale della casa dei Poggi. Tuttavia, Taccia precisa che si tratta di “una consulenza tecnica di parte” e che sarà necessario un contraddittorio per verificare la veridicità degli elementi trovati.

Aspetti da chiarire e routine consolidate

L’avvocata Taccia ha sottolineato come la presenza di Sempio nell’abitazione dei Poggi fosse consueta, confermata anche da Marco Poggi. “Lui frequentava tutti gli ambienti della casa tranne la camera da letto dei signori Poggi”, ha dichiarato Taccia. La scala in questione, utilizzata per accedere alla cantina-attrezzi, era un luogo di passaggio comune: “Che ci sia un’impronta di Sempio mi pare normale”. Oltre a quelle di Sempio, sulla parete sono state trovate anche le impronte di Marco e dei carabinieri, dovute alla ricerca di giochi in scatola. Questi dettagli evidenziano la normalità di tali tracce in un contesto di frequentazione abituale.

Le ricadute dell’esposizione mediatica

La pressione mediatica è un tema ricorrente nelle parole di Taccia, che ha descritto Sempio come “molto provato” dalla situazione. Nonostante l’emergere di nuove indagini, dall’aspetto giudiziario Sempio non ha timori, come confermato dalla sua avvocata. “Mi ha ripetuto quello che le ho detto”, ha affermato Taccia. “Se c’è una verità alternativa” alla sentenza già emessa, è giusto che venga esplorata fino in fondo.

