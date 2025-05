Garlasco, chi è l’avvocato di Sempio e perché i riflettori sono puntati anche su di lei

Il caso Garlasco è di nuovo al centro dell’attenzione dei media italiani, riaccendendo vecchi sospetti e suscitando nuovi interrogativi. Dopo quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, una nuova pista investigativa ha creato scompiglio sugli equilibri precedentemente stabiliti attorno alla figura di Alberto Stasi, condannato in via definitiva. Ora l’interesse si sposta su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, e sull’avvocata che lo rappresenta, Angela Taccia, al centro di un acceso dibattito anche sui social media.

Sempio non si presenta in Procura: l’avvocata Taccia scatena i social

La situazione è esplosa quando Sempio ha deciso di non presentarsi in Procura per un interrogatorio, una scelta resa possibile da una norma del codice di procedura penale. Successivamente, l’avvocata Taccia ha condiviso una storia su Instagram che ha attirato molta attenzione: “Guerra dura senza paura” e, alla fine, “CPP we love you”, accompagnato da un cuore blu. Questo messaggio fa riferimento al Codice di procedura penale, in particolare all’articolo 375 comma 4, che permette agli indagati di non rispondere nelle fasi iniziali delle indagini. Un altro messaggio sui social ha ulteriormente alimentato l’enigma: “Lascia che l’oceano ti insegni che puoi essere sia calmo che caotico, gentile e forte”.

