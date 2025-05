Garlasco, parla l’ex amica della gemella Cappa: cosa salta fuori su Chiara

Un nuovo elemento si aggiunge alla complessa storia del caso Garlasco, poiché una testimone finora sconosciuta ha deciso di rivelare dettagli inediti che potrebbero influenzare la comprensione del rapporto tra Chiara Poggi e la sua cugina Stefania Cappa. Quasi diciotto anni dopo l’accaduto, una donna di 48 anni ha contattato la Procura tramite l’avvocato Stefano Benvenuto, offrendo una testimonianza che getta una nuova luce su Stefania Cappa.

Garlasco, parla l’ex amica di Stefania Cappa

La testimone, che in passato aveva un legame con la Cappa, ha dichiarato di aver trovato le sue interviste post-omicidio piuttosto sconcertanti. In quelle occasioni, Stefania descriveva il suo rapporto con Chiara come “splendido”, un’immagine che la testimone non ritiene affatto realistica. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)