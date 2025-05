Garlasco, colpo di scena su Sempio: perchè non si presenta in caserma

Nella città di Pavia, un’atmosfera di tensione avvolge il Palazzo di Giustizia mentre si riapre il caso dell’omicidio di Chiara Poggi. È il 20 maggio 2025 e l’interesse si concentra su tre convocazioni cruciali. Sempio, però, non si sarebbe presentato in caserma.

Nuove indagini nel caso Garlasco

I magistrati, guidati dal pm Luca Tescaroli, cercano di chiarire gli eventi del 13 agosto 2007, dal mistero delle chiamate in via Pascoli alle discrepanze nell’alibi di Sempio, legate a uno scontrino del parcheggio di Vigevano. Attualmente, i carabinieri stanno esaminando un canale a Tromello per trovare l’arma del delitto. Le perquisizioni si estendono alle case di Sempio, dei suoi genitori e degli amici Roberto Freddi e Mattia Capra, alla ricerca di indizi chiave. Un martello trovato nelle acque potrebbe fornire prove genetiche decisive.Gli inquirenti avevano pianificato interrogatori simultanei per evitare fughe di notizie. Tuttavia, Sempio ha scelto di non presentarsi, suscitando speculazioni. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)