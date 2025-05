Garlasco, cos’ha detto la nuova persona sentita dagli investigatori: “Potrebbe riscrivere la storia”

Il caso Garlasco torna a far parlare di sé, e stavolta la novità potrebbe avere un impatto clamoroso. Durante un intervento televisivo, l’avvocato di Alberto Stasi ha lanciato un’indiscrezione che scuote le fondamenta dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Una nuova persona sarebbe stata sentita dagli investigatori, e le sue parole potrebbero cambiare radicalmente tutto ciò che si sapeva fino ad ora. Ma chi è questa persona e cosa avrebbe detto di tanto esplosivo?

Una nuova testimonianza che riapre le domande sul delitto

“Immagino che questa testimonianza potrebbe riscrivere la storia dello scontrino della mattina del delitto“. Le parole di Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, sono risuonate con forza negli studi di Ore 14, la trasmissione condotta da Milo Infante su Rai 2. Il riferimento diretto è al famoso scontrino che aveva contribuito a costruire l’alibi di Andrea Sempio, il giovane amico di Chiara Poggi mai ufficialmente indagato ma finito sotto la lente d’ingrandimento negli anni passati.

De Rensis ha parlato di “una testimonianza già acquisita” che potrebbe rimettere in discussione quello che finora è stato dato per assodato: la posizione di Sempio la mattina del 13 agosto 2007. Secondo l’avvocato, i carabinieri “hanno molto ma molto di più di quanto possiamo immaginare“. Un’affermazione che lascia intendere nuovi sviluppi investigativi tenuti per ora sotto stretto riserbo.

