“Ma voi lo sapete chi è il padre delle sorelle Cappa?”: Garlasco, il retroscena spunta sui social. C’è un filo sottile che separa la ricostruzione dei fatti dalla suggestione. Nel caso di Garlasco, quel filo sembra spezzarsi ogni volta che la vicenda torna sotto i riflettori. Ora, dopo anni di silenzi e sentenze, è bastato un tweet a riaccendere un fuoco mai del tutto sopito, rinnovando l’eco di vecchi interrogativi e insinuazioni che si erano fatte largo fin dai giorni successivi al delitto di Chiara Poggi.

Garlasco, un caso che non smette di dividere

Era il 13 agosto 2007 quando il corpo senza vita di Chiara Poggi venne ritrovato nella villetta di famiglia a Garlasco, in provincia di Pavia. Da allora, il caso ha diviso opinione pubblica, investigatori e stampa. Se Alberto Stasi è stato definitivamente condannato nel 2015 a 16 anni di carcere, intorno a lui è rimasto un alone di mistero. Verità e menzogna, in certi momenti, hanno iniziato a confondersi, alimentando uno scenario fertile per le speculazioni.

Fantasie, omissioni e teorie parallele

Negli anni, il caso ha attratto una mole imponente di analisi, commenti e – spesso – illazioni. Parte dell’attenzione si è spostata anche su personaggi secondari, amici e parenti della vittima, inclusi alcuni componenti della famiglia Cappa, cugini di Chiara. I dettagli mai chiariti, le incongruenze nei racconti dei vari testimoni, la gestione stessa dell’indagine in certi suoi aspetti, hanno aperto crepe nella narrazione ufficiale. Crisi comunicative e silenzi sospetti hanno fatto il resto, lasciando spazio a interpretazioni tanto appassionate quanto infondate.

