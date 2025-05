Francesca Pascale e Paola Turci, finisce malissimo tra loro due: cosa sta succedendo

Dopo la conclusione della loro unione civile nel 2024, Francesca Pascale e Paola Turci si trovano ora ad affrontare una questione delicata. Tra loro due, infatti, sarebbe finita veramente male.

La storia d’amore tra Francesca Pascale e Paola Turci

La relazione tra Francesca Pascale e Paola Turci è diventata pubblica nell’estate del 2020, quando sono state fotografate insieme in vacanza nel Cilento. Il 2 luglio 2022, le due donne hanno celebrato la loro unione civile a Montalcino, in Toscana, con una cerimonia intima alla presenza di pochi amici e parenti. La data scelta coincideva con il primo anniversario della loro partecipazione al Napoli Pride, sottolineando l’importanza simbolica dell’evento. Tuttavia, nel luglio 2024, la loro unione è giunta al termine. Secondo quanto riportato, il divorzio è stato formalizzato presso la Procura di Firenze, con l’accordo omologato dal giudice Benedetta Foti. Le cause della separazione non sono state ufficialmente dichiarate, ma indiscrezioni suggeriscono che tensioni legate alla gelosia e alla gestione della vita privata abbiano contribuito alla rottura. Adesso, però, le due si trovano ad affrontare una questione molto delicata. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)