Garlasco, perché Paola Cappa ha detto: “Abbiamo incastrato Stasi”, cosa ci sarebbe dietro – A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la vicenda di Garlasco torna sotto i riflettori. E non per una nuova prova forense, ma per una frase sussurrata anni fa e riemersa oggi con il peso di un macigno: “Mi sa che abbiamo incastrato Stasi”. Parole che sarebbero state pronunciate da Paola Cappa, una delle gemelle cugine di Chiara, in alcuni messaggi vocali oggi tornati alla luce. La ragazza è oggi una food blogger, ma all’epoca era una delle protagoniste silenziose di un caso che ha diviso l’opinione pubblica e alimentato polemiche giudiziarie.

Le chat dimenticate e i messaggi vocali

A diffondere il contenuto di circa 180 messaggi vocali è stato il settimanale Giallo, giovedì 15 maggio. I messaggi sono stati raccolti anni fa da un blogger — una figura una volta vicina a Fabrizio Corona, come sottolineato dal Corriere della Sera — e sarebbero stati inviati da Paola a un amico dei tempi della movida milanese. Le parole della giovane hanno subito destato scalpore, soprattutto per i riferimenti a una presunta messa in scena durante gli interrogatori di Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima e unico imputato nel processo. Le conversazioni non risultano agli atti dell’inchiesta né sarebbero mai state ascoltate dalla Procura, ma sarebbero circolate tra i giornalisti e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero arrivate anche alla redazione de Le Iene, che però non le ha mai mandate in onda.

L’abbraccio sotto osservazione

Ma cosa significava davvero quel “l’abbiamo incastrato”? Secondo quanto ricostruito, la frase si riferirebbe a un momento particolare durante le indagini: una pausa tra gli interrogatori, in cui Stefania Cappa (non Paola), si ritrovò faccia a faccia con Alberto Stasi. I due si scambiarono un abbraccio, ripreso dalle telecamere piazzate dagli inquirenti. Un gesto affettuoso, forse ingenuo, ma che nascondeva di più: immediatamente dopo, Stefania avrebbe posto ad Alberto alcune domande cruciali.

