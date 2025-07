Gianna Nannini, incidente durante il concerto: come sta

I concerti del Sei nell’anima – Festival European Leg stanno raccogliendo consensi significativi, non solo per la qualità della proposta musicale, ma anche per la carica emotiva trasmessa dal palco. Ogni esibizione si trasforma in un momento di condivisione e celebrazione collettiva, dove la musica diventa strumento di unione e superamento delle difficoltà. L’accoglienza calorosa del pubblico ha sottolineato il valore della presenza scenica di Gianna Nannini, che continua a trasmettere energia e passione. Un imprevisto durante il palco ha segnato una delle tappe fondamentali del tour europeo di Gianna Nannini. Come sta la cantante?

Gianna Nannini, incidente al concerto a Wiesbaden

Durante la tappa di Wiesbaden, inserita nel ricco programma europeo, la cantante ha urtato accidentalmente il braccio destro contro una struttura del palco. L’artista ha subito una frattura al radio del braccio destro a seguito di una caduta avvenuta il 21 luglio in Germania, nel corso della performance al Rheingau Musik Festival di Wiesbaden. L’incidente ha richiesto accertamenti medici tempestivi che hanno confermato la natura della lesione. La decisione di evitare il gesso e utilizzare un tutore ortopedico è stata presa per consentire a Nannini di non interrompere la serie di concerti previsti.

Gianna Nannini non si ferma nonostante l’incidente

Nonostante la diagnosi e il dolore conseguente, Gianna Nannini ha scelto di non interrompere il calendario dei concerti. L’artista, sostenuta da uno specialista ortopedico, indossa ora un tutore che le consente di continuare a esibirsi, pur dovendo ridurre i movimenti e rinunciare a gesti spettacolari che spesso caratterizzano le sue esibizioni live.

Il Sei nell’anima – Festival European Leg prosegue quindi come stabilito, con qualche adattamento nella scaletta e nelle modalità di esecuzione. La comunicazione ufficiale dell’artista ha rassicurato i fan: la tournée non subirà cancellazioni, ma sarà necessario limitare gli sforzi fisici, privilegiando l’intensità vocale e l’espressività. Il pubblico ha risposto con grande partecipazione e rispetto, sottolineando ancora una volta quanto la figura di Gianna Nannini sia centrale nella scena del rock italiano.

