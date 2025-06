Gianna Nannini, accuse choc dopo il duetto con Elodie – Domenica scorsa – Elodie ha raggiunto un traguardo che pochi artisti italiani possono vantare: ha conquistato il pubblico dello stadio San Siro con un concerto che si è trasformato in una celebrazione della sua carriera e della sua personalità artistica. Sul palco con lei, tre ospiti speciali: Achille Lauro, Gaia e soprattutto Gianna Nannini, con la quale ha duettato su America, brano iconico della rocker senese uscito nel 1979. Una performance intensa, esplosiva, giocata sulla potenza delle voci e su una chimica scenica che ha mandato in visibilio migliaia di spettatori. Eppure, come spesso accade nell’epoca dei social, non sono mancate le polemiche.

Elodie infiamma San Siro, ma il duetto con Gianna Nannini divide

Durante l’esibizione con Gianna Nannini, un breve contatto, probabilmente accidentale, ha scatenato un’ondata di reazioni online. Diversi utenti hanno infatti insinuato che la cantautrice toscana avrebbe sfiorato il seno di Elodie, giudicando il gesto inopportuno. Alcuni commenti hanno rapidamente virato verso il confronto di genere: “Ma se questa cosa l’avesse fatta un uomo che cosa sarebbe accaduto?”, “Chiediamo il VAR, mi è sembrata una mano proprio lì”, “Se il cantante fosse stato un maschio, le femministe avrebbero già fatto una protesta in piazza”. Insomma, da un’esibizione celebrata per la sua energia, si è passati all’indignazione digitale, con giudizi affrettati e una dose di moralismo.

Gianna Nannini tocca Elodie.



Se guardi una per strada per più di mezzo secondo ti dicono che è violenza.

Se guardi e dici…. wow….ammazza che….. è cat calling.



Vabbè…. andiamo avanti così pic.twitter.com/qzyy4d7o3g — Clizio Derossi 🇵🇸 (@italiout) June 12, 2025

Gianna Nannini (nota sinistrorsa, lesbica dichiarata e sposata con un'altra donna) si struscia e tocca le tette a Elodie (altra icona dem) durante un concerto, ma va tutto bene.

Poi però da sinistra ci fanno il pippone sul patriarcato e pretendono che i ragazzini maschi siano… pic.twitter.com/OuTY60r6GT — Simone Pillon (@SimoPillon) June 11, 2025

Alberto Matano interviene a La Vita in Diretta

La polemica ha raggiunto anche la televisione generalista. A parlarne, durante una puntata de La Vita in Diretta, è stato il conduttore Alberto Matano, che ha preso posizione con chiarezza, invitando alla riflessione.“Elodie ha infiammato San Siro, ha ricevuto applausi da tutte le star della canzone perché riempire uno stadio così importante è un punto di conquista cruciale. Tra gli altri ha duettato con Gianna Nannini, ma c’è stata una polemica: sui social molti hanno notato che, a un certo punto durante la performance, sembra ci sia stato uno sfioramento del seno di Elodie”. Matano ha aggiunto: “Allora tutti a dire: ‘Se l’avesse fatto un uomo, cosa sarebbe accaduto?’. Io mi soffermerei sulla magnificenza di questo duetto, su una grande della canzone con un giovane talento come Elodie. Invece sui social vivisezionano ogni singolo gesto, non se ne può più”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva