Gina scomparsa da oltre un mese, poco fa la notizia: come l’hanno ritrovata

Per settimane, la scomparsa di Gina Monaco ha lasciato la comunità sgomenta e in apprensione. La donna, sessantenne di Ceglie Messapica, era sparita nel nulla, alimentando una lunga serie di ricerche e appelli disperati da parte della sua famiglia e delle forze dell’ordine. Ogni angolo del territorio è stato perlustrato, e le segnalazioni si sono susseguite senza sosta, ma nessuna di esse ha portato a una svolta decisiva. Il mistero della sua scomparsa ha tenuto col fiato sospeso l’intera comunità. (Continua…)

La scomparsa di Gina Monaco

L’ultimo avvistamento di Gina è stato immortalato dalle telecamere di sicurezza: un gesto quotidiano, apparentemente insignificante, che si è rivelato l’ultimo ricordo di lei in vita. Dopo quel momento, il silenzio ha avvolto la vicenda, lasciando la famiglia in un’angoscia crescente, fino al tragico epilogo del ritrovamento del corpo, che ha trasformato la speranza in un dolore incommensurabile. Poco fa è arrivata la notizia sul suo ritrovamento. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)