“Scomparsi nel nulla”: paura al Giubileo, si cercano due giovani – Cresce la preoccupazione per Johon Avishek Khalko, 24 anni, e Anthony Stalin Peneheiro, 23 anni, due giovani originari del Bangladesh arrivati in Italia per partecipare alle celebrazioni del Giubileo dei Giovani. I due sono scomparsi nel pomeriggio del 29 luglio, subito dopo il loro arrivo nei pressi della stazione Termini, in via Giolitti. Da quel momento, nessuno ha più avuto loro notizie.

I due ragazzi sono stati visti per l’ultima volta intorno alle 17:30 del 29 luglio. Entrambi indossavano magliette verdi con la scritta “Giubileo” in bianco, realizzate appositamente per l’evento, e jeans, come precisato dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv. Si erano appena uniti al flusso di giovani provenienti da tutto il mondo per prendere parte alle celebrazioni giubilari quando, poco dopo essere scesi a Termini, si sono allontanati e hanno fatto perdere le loro tracce.

Le difficoltà nelle ricerche

A rendere ancora più difficile la situazione è il fatto che Johon e Anthony non hanno con sé documenti, e non parlano italiano. Comunicano solo in bengalese e inglese, e come molti dei pellegrini arrivati a Roma per il Giubileo, potrebbero trovarsi in difficoltà a orientarsi in città. Non è chiaro se avessero con sé denaro o cellulari: le autorità non escludono che possano essere in grado di spostarsi, anche se con difficoltà.

