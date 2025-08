Lutto nel giornalismo, addio a una grande: aveva 58 anni – Il giornalismo è in lutto per la perdita di una delle sue firme più riconosciute. La cronista, di 58 anni, si è spenta dopo aver affrontato una malattia aggressiva che non le ha lasciato scampo. Il decesso è avvenuto nel pieno dell’estate, lasciando un vuoto profondo tra colleghi, amici e lettori che ne apprezzavano la professionalità e la dedizione.

La vicenda ha avuto inizio alcune settimane fa, quando un malore improvviso ha determinato il ricovero in ospedale. Gli accertamenti clinici hanno rilevato la presenza di un tumore in fase avanzata, una diagnosi che ha colto tutti di sorpresa per la rapidità dell’evoluzione. Nonostante gli sforzi medici, la patologia ha avuto un decorso veloce, interrompendo una carriera costellata di impegno e passione per l’informazione.

Una vita riservata e dedicata alla scrittura

La giornalista scomparsa è Francesca Gallo, storica corrispondente della Tribuna di Treviso. A colpire è stata non solo la rapidità degli eventi, ma anche la discrezione con cui la giornalista ha vissuto gli ultimi giorni. Residente a Vittorio Veneto, condivideva la sua abitazione con la madre ultranovantenne. La casa, ricca di libri, appunti e la compagnia di sette gatti, rifletteva le sue passioni e il suo amore per gli animali, trattati come veri membri della famiglia.

