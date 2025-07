Grave incidente, macchina si schianta contro autobus pieno di passeggeri – Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di giovedì 3 luglio, provocando la morte di una donna di 55 anni. La vittima stava guidando un’automobile che, per ragioni ancora da chiarire, si è scontrata con violenza contro un autobus lungo la Statale 87.

Grave incidente, macchina si schianta contro autobus pieno di passeggeri

Il tragico evento è avvenuto al chilometro 211, in un’area rurale nota per l’intenso traffico estivo. Le conseguenze dell’incidente sono state subito gravissime. L’auto della donna è rimasta quasi totalmente distrutta, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il corpo ormai senza vita dalle lamiere. La vittima, residente a Santa Croce di Magliano, è deceduta sul colpo. I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo erano presenti anche i Carabinieri e le ambulanze del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

Dinamica e conseguenze dell’incidente

L’incidente è avvenuto in provincia di Campobasso, vicino al comune di San Martino in Pensilis, su una delle arterie principali che collega Termoli a Larino. Dopo l’impatto, la Statale 87 è rimasta chiusa per diverse ore e il traffico è stato deviato su strade alternative. La circolazione è ripresa intorno alle 17.30, una volta completate le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli incidentati.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva