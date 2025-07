“Tumore al quarto stadio, è ovunque”: e la 39enne crolla. Il sintomo che non doveva sottovalutare

Krystal Maeyke, una madre energica dall’Australia, ha affrontato per mesi sintomi che ha sottovalutato, pensando fossero segni di stress o di una dieta inadeguata, nascondevano una realtà ben più grave.

Krystal, la diagnosi è terribile: tumore al quarto stadio

Costretta a ricorrere all’assistenza medica d’urgenza, Krystal è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Alice Springs. Qui, la diagnosi è stata chiara: un tumore intestinale in stadio avanzato con metastasi. Le parole del medico, “Hai il cancro. È ovunque”, ancora risuonano nella sua mente.

Nonostante uno stile di vita attivo e nessun precedente familiare di cancro, Krystal non avrebbe mai immaginato che quei sintomi vaghi potessero indicare una malattia così seria. “Pensavo non fosse nulla di serio”, ha confessato, rimproverandosi per aver ignorato quei segnali vitali. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)