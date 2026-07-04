“Hanno fatto la storia”. Clamoroso ai Mondiali, emozione infinita

La Colombia supera il Ghana e stacca il pass per gli ottavi di finale del Mondiale, chiudendo la partita con una vittoria costruita attraverso controllo del possesso, ordine tattico e un numero elevato di occasioni create. Il punteggio finale, tuttavia, restituisce solo parzialmente la differenza vista in campo: la formazione di Néstor Lorenzo ha gestito a lungo i ritmi ma senza riuscire a chiudere con anticipo una gara rimasta in bilico fino all’ultimo.

Nel complesso, la prestazione conferma una squadra solida per struttura e continuità di gioco. La Colombia ha concesso spazi minimi, ha difeso con attenzione e ha mantenuto compattezza tra i reparti, elementi che la rendono una delle selezioni potenzialmente più difficili da affrontare nella fase a eliminazione diretta. Il tema principale, emerso anche nelle precedenti uscite, resta però la scarsa efficacia negli ultimi metri: la produzione offensiva non si è tradotta in un vantaggio più ampio.

Il quadro in vista degli ottavi è quindi duplice: da un lato, una squadra con identità chiara e un impianto affidabile; dall’altro, la necessità di aumentare la capacità di finalizzare. Nell’ottavo contro la Svizzera servirà maggiore precisione, perché margini e tempi di recupero in gare secche riducono la possibilità di sprecare opportunità senza conseguenze.

La gara, per la Colombia, si mette sui binari giusti già nelle prime battute, ma l’avvio è segnato da un imprevisto che costringe Lorenzo a intervenire immediatamente. Dopo pochi minuti, infatti, Jhon Córdoba è costretto a fermarsi per infortunio e ad abbandonare il campo. Al suo posto entra Luis Suárez, attaccante dello Sporting Lisbona, chiamato a garantire profondità e presenza in area senza modificare l’assetto generale della squadra.