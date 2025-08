“Harry ai ferri corti con Meghan”: l’indiscrezione clamorosa, c’entrerebbero i figli

Dopo lo scandalo, il silenzio. Poi, lentamente, una ricostruzione a due voci, quella di Harry e Meghan Markle, che dopo aver voltato le spalle alla Famiglia Reale, si sono raccontati — e spesso difesi — con libri, documentari e interviste capaci di dividere l’opinione pubblica e infiammare i tabloid. Le ferite, si sa, non si rimarginano facilmente, e se la coppia sembrava compattissima nella missione di farsi una nuova vita oltreoceano, lontano da titoli e doveri regali, qualcosa ora pare incrinarsi. Sotto la superficie patinata e le apparizioni pubbliche coordinate, serpeggia da tempo una tensione che si fa sempre più difficile da ignorare. Il Principe Harry torna spesso a parlare d’Inghilterra, di legami familiari e di radici. Meghan, invece, resta salda nella sua America. E oggi, il tema più delicato — i figli — rischia di spaccare quella che un tempo sembrava una favola di ribellione condivisa.

“It’s so funny you keep saying ‘Meghan Markle.’ You know, I’m Sussex now.” 🙄 pic.twitter.com/eqsQU5SFS5 — Comments Section (@AsterUnfiltered) July 19, 2025

Harry e Meghan, cosa resta del rapporto con la famiglia Reale

Da quando Harry e Meghan hanno deciso di lasciarsi alle spalle Buckingham Palace e gli obblighi di corte, le acque non sono mai state davvero calme. Il distacco dalla Famiglia Reale non è stato indolore e, anzi, il modo in cui i due hanno raccontato il dietro le quinte della monarchia — tra libri rivelazione, documentari Netflix e podcast a cuore aperto — ha contribuito ad alzare un polverone che ancora oggi fatica a diradarsi.

Eppure, dopo la tempesta, i Duchi di Sussex hanno sempre dato l’impressione di essere uniti, allineati nel voler ricostruire una vita alternativa, libera dagli oneri e dagli onori del sangue blu. Una nuova narrazione, lontana da Londra ma non del tutto scollegata dai Windsor: tanto che Meghan, durante la serie in stile cooking show firmata Netflix, si è lasciata sfuggire un emblematico «Sono una Sussex ora» che ha fatto alzare più di un sopracciglio. Un’affermazione che, per alcuni, tradisce una certa ambiguità: voler tagliare i ponti, sì… ma senza rinunciare al fascino del titolo nobiliare.

Nuove crepe nella coppia? Cosa succede tra i Sussex

In tutto questo, c’è chi si chiede se Harry, oggi, non stia iniziando a nutrire qualche rimpianto. Forse per i rapporti troncati con il padre Carlo e il fratello William, forse per il legame sempre più labile con le sue radici. Si dice che il principe abbia espresso il desiderio di tornare più spesso in Inghilterra, ma su questo punto Meghan sembra non voler cedere. E ora, proprio da lì, si fa largo una nuova crepa: secondo alcune indiscrezioni, i due sarebbero in disaccordo su una questione ben più delicata

