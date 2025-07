Harry e Meghan, doveva essere un segreto: cosa salta fuori sulla coppia – Certe immagini, più delle parole, fanno rumore. Come quelle scattate mercoledì 9 luglio a Londra, che mostrano due gruppi di collaboratori sorseggiare drink in un elegante locale della capitale. Nulla di strano, all’apparenza, se non fosse che i volti immortalati nelle fotografie appartengono ai rappresentanti di due fazioni in conflitto da tempo, divise da anni di silenzi, accuse a mezzo stampa e un oceano di distanza, non solo geografica. Eppure, quei volti rilassati hanno scatenato le fantasie dei tabloid e acceso un barlume di speranza: potrebbe esserci un disgelo all’orizzonte? Una prima, timida apertura? Difficile dirlo con certezza. Quel che è certo è che l’incontro doveva restare segreto. Invece, è finito in prima pagina, e la tensione dietro le quinte si è subito riaccesa.

L’incontro segreto e la fuga di notizie

Mercoledì 9 luglio 2025, i collaboratori più stretti di Re Carlo III e del Principe Harry si sono incontrati a Londra. Un vertice, organizzato per mettere fine alla fada familiare che dura da troppo tempo. A far infuriare i diretti interessati sono state proprio le foto pubblicate dal “Mail on Sunday”, che documentano il vertice tra i portavoce dei Sussex, Meredith Maines e Liam Maguire, e Tobyn Andreae, vice segretario privato di Re Carlo III. I Duchi hanno subito smentito ogni responsabilità nella fuga di notizie, come riportato dal Telegraph, dichiarandosi “molto frustrati” per la violazione della riservatezza. Ma il dado è tratto, e ora tutti si chiedono: è davvero l’inizio della riconciliazione?

L’ombra della malattia e una finestra aperta

L’iniziativa del vertice, secondo fonti a corte, potrebbe essere partita direttamente da padre o figlio. Da tempo, infatti, si vocifera del desiderio reciproco di riallacciare un dialogo, soprattutto dopo la diagnosi oncologica ricevuta da Re Carlo nel 2024. Il clima, seppur ancora teso, sembra ora più propenso all’ascolto. L’incontro di Londra si sarebbe concentrato sulla possibilità di una riapertura dei rapporti. Non si è parlato di un ritorno ufficiale del principe come membro attivo della Royal Family. Ma qualcosa si muove. E, secondo indiscrezioni, un faccia a faccia tra padre e figlio potrebbe avvenire già a settembre, durante la visita del duca nel Regno Unito per gli eventi di WellChild. In quell’occasione, il sovrano dovrebbe trovarsi a Balmoral, pronto ad accogliere anche Donald Trump, atteso ospite di Stato.

