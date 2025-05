Harry teme per la sua vita: l’accusa che ha sconvolto Re Carlo. Cosa succede – C’è una paura che il principe Harry si porta dentro da quando aveva dodici anni. Non è un’ossessione passeggera, né un capriccio da principe ribelle. È un’ombra lunga e densa, che ha il volto di sua madre, Diana Spencer, morta in un tunnel di Parigi nel 1997, inseguita da fotografi. È da lì che parte tutto. (continua a leggere dopo le foto)

Seduto davanti alle telecamere della BBC, con la calma lucida di chi ha deciso di non tacere più, il duca di Sussex ha confessato senza mezzi termini: «Temo per la mia vita, e per quella della mia famiglia». È il punto più alto di una frattura che ormai non è solo istituzionale, ma umana, familiare, personale. E irreparabile, forse. Il principe Harry ha parlato dopo l’ennesimo colpo basso – a suo dire – da parte della Gran Bretagna. Il Ministero dell’Interno ha definitivamente revocato la scorta reale a lui, a Meghan e ai loro due figli, Archie e Lilibet. La Corte d’appello ha respinto il suo ricorso. Il messaggio, tra le righe, è stato chiaro: non fai più parte della famiglia “attiva”, non sei più coperto. (continua a leggere dopo le foto)

Ma Harry non ci sta. Non è solo una questione di status o di privilegi da reale in esilio: è una questione di sicurezza. «Non voglio che la storia si ripeta. E attraverso il processo ho scoperto che alcune persone vogliono che si ripeta», ha detto, lasciando intendere che dietro ci sia qualcosa di più profondo, e inquietante. Qualcosa che ha scosso, secondo il Daily Mail, persino re Carlo, rimasto «frustrato e sconvolto». Il secondogenito del sovrano ha tirato dritto, anche a costo di alzare il livello dello scontro. Ha lasciato intendere che la revoca della scorta potrebbe essere stata ispirata proprio dalla Casa Reale. Non un’accusa diretta, ma un sospetto pesante, messo nero su bianco anche dai suoi avvocati in aula. E dalla California, dove vive ormai da anni, Harry ha detto una frase che è suonata come un detonatore: «Mio padre non mi parla più per questo».

