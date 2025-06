Ikea, scatta il richiamo del prodotto: sostanza potenzialmente cancerogena

Una partita di un noto prodotto da cucina Ikea è stata ritirata dal mercato per la presenza di sostanze potenzialmente cancerogene. L’Ikea ha disposto il richiamo in via precauzionale, dopo aver rilevato una migrazione oltre i limiti consentiti di composti chimici considerati tossici. Ecco tutti i dettagli dell’allerta e cosa devono fare i clienti.

Il prodotto ritirato: attenzione alla spatola IKEA 365+ HJÄLTE

Il richiamo riguarda una specifica partita delle spatole da cucina IKEA 365+ HJÄLTE, un articolo diffuso e utilizzato in moltissime cucine italiane. Secondo l’avviso diramato dall’azienda, i prodotti interessati riportano il codice articolo 401.494.62 e sono stati acquistati dopo il mese di novembre 2024. La data di produzione indicata è 2445 (AASS). «Invitiamo tutti i clienti a smettere subito di utilizzare la spatola e a contattare il servizio clienti per ricevere un rimborso completo o la sostituzione», è il messaggio dell’azienda diffuso sui propri canali ufficiali.

Perché sono state ritirate le spatole Ikea

Il ritiro è stato disposto dopo che test di laboratorio eseguiti in Belgio hanno rivelato una migrazione di sostanze chimiche oltre i limiti di legge. In particolare, i valori rilevati di ammina aromatica primaria (AAP), sostanza presente nei materiali plastici, hanno superato la soglia consentita, facendo scattare l’immediata procedura di ritiro su scala internazionale. Cosa sono le ammine aromatiche primarie?

