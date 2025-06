La Baba Vanga giapponese getta ombre sul futuro: “Cosa sta per accadere”

Una nuova inquietante profezia arriva dal Giappone, firmata da Ryo Tatsuki, detta anche la “Baba Vanga del Giappone”, artista e sensitiva che negli ultimi decenni ha colpito per la sorprendente accuratezza delle sue visioni. Dopo aver previsto eventi storici come la morte di Lady Diana e il terremoto di Kobe, oggi lancia un avvertimento che riguarda un potenziale evento devastante nel luglio 2025. Le sue premonizioni coinvolgono una vasta area del Pacifico, e il suo messaggio sta già facendo discutere esperti e appassionati. Non solo, Ryo Tatsuki ha predetto anche un altro evento che ci riguarda più da vicino.

Ryo Tatsuki, la “Baba Vanga del Giappone” e le sue visioni profetiche

Poco conosciuta fino alla fine degli anni ’90, Ryo Tatsuki è diventata una figura di spicco nel panorama delle veggenti internazionali grazie al suo libro The Future I Saw (1999), una raccolta di sogni e visioni che si sono dimostrati sorprendentemente precisi. Tra le sue premonizioni più celebri figurano la morte di Freddie Mercury nel 1991, anticipata con inquietanti dettagli già nel 1976, e la tragica scomparsa di Lady Diana, che avrebbe previsto in due sogni distinti, uno dei quali descriveva il luogo dell’incidente. Nel 1995, con appena quindici giorni d’anticipo, sognò il devastante terremoto che colpì la città di Kobe, causando oltre 5mila vittime. Nel suo libro annunciava anche un “grande disastro” previsto per il 2011, evento poi associato al tragico tsunami dell’11 marzo. Ancora più impressionante la sua profezia sul virus che avrebbe colpito il mondo nel 2020, un’anticipazione ritenuta da molti di enorme rilevanza.

La nuova profezia: uno tsunami nel cuore del Pacifico

L’allarme lanciato da Ryo Tatsuki per l’estate 2025 riguarda un possibile tsunami devastante generato da un’eruzione vulcanica sottomarina a sud del Giappone. Secondo le sue visioni, il fenomeno coinvolgerebbe non solo il Giappone, ma anche Taiwan, Indonesia e le Isole Marianne Settentrionali, creando un’area d’impatto “a forma di diamante” nel Pacifico, si legge su Il Gazzettino.

Un elemento inquietante dei suoi sogni è la presenza di “forme simili a draghi” associate a regioni come le Hawaii, simboli che, secondo alcuni, potrebbero rappresentare ulteriori pericoli per l’area. Queste immagini hanno alimentato il dibattito sul significato e sulla portata di questa nuova previsione.

