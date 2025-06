Nuova truffa telefonica, fate attenzione: come riconoscerla e come difendersi. Il fenomeno dello spoofing telefonico sta rapidamente diventando una minaccia crescente in Italia, mettendo a rischio la sicurezza degli utenti e compromettendo la reputazione delle compagnie telefoniche. Recentemente, l’operatore Iliad ha portato all’attenzione della Procura di Milano un caso emblematico di questa pratica fraudolenta.

Cos’è lo Spoofing e come riconoscerlo

Lo spoofing telefonico è una tecnica truffaldina in cui i criminali alterano il numero di telefono del chiamante, facendo apparire una numerazione fittizia sul display del destinatario. Questo metodo consente ai truffatori di impersonare enti di fiducia, come banche o compagnie telefoniche, con l’obiettivo di ottenere informazioni personali o indurre l’utente a compiere azioni potenzialmente dannose.

Denuncia Iliad

Il caso denunciato da Iliad riguarda un episodio significativo. Michele Rillo, un dipendente dell’azienda, ha ricevuto una chiamata apparentemente proveniente da Iliad stessa. Una voce femminile ha avvisato Rillo di un imminente disservizio e di una modifica tariffaria, suggerendogli di cambiare contratto per evitare complicazioni. Conoscendo le modalità di contatto della sua azienda, Rillo ha riconosciuto immediatamente la truffa, registrato la conversazione e presentato un esposto alla Procura di Milano.

Questo tipo di frode non solo mette in pericolo gli utenti, ma danneggia anche la credibilità delle compagnie telefoniche. Le chiamate fraudolente possono minare la fiducia dei consumatori, compromettendo l’immagine degli operatori e la loro affidabilità. Inoltre, la diffusione di queste pratiche fraudolente rischia di screditare ulteriormente il teleselling, già oggetto di critiche per problemi di trasparenza.

