“Il cancro è incurabile”. La notizia shock sulla famiglia reale arriva dal Regno Unito

LONDRA – La monarchia britannica sta affrontando una delle fasi più delicate della sua storia recente. Nel giro di pochi mesi, due diagnosi oncologiche hanno scosso profondamente la famiglia reale. Prima è stata Kate Middleton, principessa del Galles, a comunicare in un video toccante la sua lotta contro un tumore non specificato. Pochi giorni prima, anche il re Carlo III era stato costretto a rallentare gli impegni pubblici per motivi di salute, in seguito a un ricovero per problemi alla prostata.

Quel che inizialmente sembrava un semplice intervento programmato ha rivelato qualcosa di ben più serio. Durante l’operazione, i medici hanno notato un’anomalia che ha richiesto ulteriori accertamenti. A febbraio 2024, Buckingham Palace ha diffuso una nota ufficiale: durante il ricovero per un ingrossamento benigno della prostata, è stata scoperta una forma di cancro. Da allora, il sovrano ha iniziato un ciclo di trattamenti regolari, sospendendo ogni attività pubblica su indicazione dei medici.

Allarme nella famiglia reale: “Il cancro è incurabile”

A marzo, un nuovo ricovero imprevisto ha riacceso le preoccupazioni, mentre Carlo III ha scelto a maggio di condividere la propria esperienza, parlando di “una notizia spaventosa e scoraggiante”. Il re ha voluto mostrare empatia verso tutti coloro che vivono lo stesso calvario, ammettendo il peso emotivo non solo per chi è malato, ma anche per i familiari e le persone vicine.

