Il figlio dello storico campione italiano è morto dopo una lunga malattia

Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, sta vivendo uno dei momenti più dolorosi della sua vita. Ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per controlli medici, l’ex campione deve affrontare un lutto straziante: la morte del figlio Giorgio, scomparso a soli 59 anni dopo una lunga malattia. La notizia ha scosso il mondo dello sport, che si stringe attorno alla famiglia Pietrangeli in un momento di profonda tristezza.

Giorgio Pietrangeli, una carriera tra le onde

Giorgio non era soltanto il figlio di una leggenda, ma un atleta a sua volta. Negli anni Ottanta si era affermato come campione di surf, rappresentando l’Italia in competizioni di rilievo come gli Europei di Forte dei Marmi (1985), i Mondiali di Portorico (1988) e gli Europei in Portogallo (1989), anno in cui vinse anche il titolo italiano a Viareggio. Una carriera costruita con passione, che ha lasciato un segno tra gli appassionati italiani di surf.

Una perdita devastante per la famiglia

La malattia è stata affrontata da Giorgio con grande forza e determinazione. La sua scomparsa lascia un vuoto immenso nella vita della moglie Carola, della figlia Nicola e dei fratelli Marco e Filippo. La Federazione Italiana Tennis e Padel ha espresso cordoglio con un messaggio ufficiale:

“Il presidente Angelo Binaghi e tutto il movimento tennistico si stringono con affetto alla famiglia e a tutti coloro che gli sono vissuti a fianco in questo momento di immenso dolore”.

