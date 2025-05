Il Napoli vince lo scudetto e poi arriva la doccia gelata: cosa succede

“È successo di nuovo ed è stato bellissimo”. Con queste parole, Antonio Conte ha iniziato la sua intervista a Dazn, dopo aver conquistato il titolo con il Napoli. Emozionato, il tecnico pugliese ha elogiato la squadra, dichiarando: “Questi ragazzi sono stati fantastici. Affrontare una pressione pazzesca non è stato facile, ma ci siamo riusciti nel migliore dei modi. La stagione è stata straordinaria, e il merito va tutto a loro, in particolare a chi aveva già vinto due anni fa e lo scorso anno era arrivato decimo”.

“Vincere a Napoli è difficilissimo”

Durante l’intervista, un momento di leggerezza ha alleggerito l’atmosfera. Ciro Ferrara, ex compagno di Conte e ora commentatore per Dazn, ha sorpreso il tecnico portando una torta in diretta. “Ora puoi mettere la ciliegina”, ha detto Ferrara, citando una delle frasi iconiche di Conte durante la stagione. Il tecnico ha sorriso, accettando il gesto con una battuta: “Spero tu abbia portato la ciliegina, altrimenti restavo con la torta in mano”. Ha poi aggiunto: “Vincere a Napoli è difficilissimo, farlo due volte in tre anni è straordinario, perché questo non è un club che parte sempre per vincere”.

Conte ha ripercorso il cammino del Napoli in stagione, sottolineando i momenti cruciali: “Penso allo 0-0 contro il Modena, o al 3-0 in trasferta contro il Verona a inizio stagione. Se oggi festeggiamo lo scudetto, significa che abbiamo compiuto qualcosa di clamoroso”. Il tecnico ha sottolineato come ogni fase della stagione abbia rappresentato una sfida superata, grazie alla determinazione e al lavoro di squadra.

