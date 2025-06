Minivan contro scooter, terribile: chi muore nell’impatto

Un incidente drammatico ha scosso il cuore di Roma, trasformando un giorno ordinario in una tragedia terribile. Due giovanissimi sono stati coinvolti in un tragico scontro mentre erano in sella a uno scooter Yamaha X-Max. L’impatto devastante con un minivan Volkswagen Caddy ha interrotto bruscamente la loro corsa. Cosa è accaduto.

Leggi anche: Ora è ufficiale, la donna trovata morta a Villa Pamphili ha un’identità: chi era

Roma, tragedia sulla strada: scontro fatale

L’incidente è avvenuto oggi, 19 giugno, pochi minuti dopo le 12, sul lungotevere Flaminio, nelle vicinanze del Museo Maxxi. I due giovani, un ragazzo di 23 anni insieme all’amica 22enne, viaggiavano in direzione sud quando si sono scontrate con il veicolo guidato da un 28enne italiano. La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte degli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale, che stanno lavorando per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Leggi anche: Tredicenne caduta dal terrazzo, il messaggio choc del fidanzato: si scopre solo ora

I tentativi di rianimazione: morta una 22enne

Nonostante i rapidi tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, la giovane 22enne in sella dello scooter non è sopravvissuta. Il suo amico di 23 anni, è stato trasportatao d’urgenza al Policlinico Gemelli per ricevere cure immediate, mentre il conducente del Caddy ha riportato ferite ed è stato ricoverato per accertamenti.

Entrambi i veicoli sono stati sequestrati dalle autorità, e la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, da Ponte Duca d’Aosta a Piazza Gentile da Fabriano. Questo tratto del lungotevere è noto per i frequenti incidenti dovuti all’elevata velocità e al traffico intenso, fattori che da tempo rappresentano un problema per la sicurezza stradale nella zona.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva