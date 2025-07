Incidente choc, investita e trascinata per metri sotto gli occhi di tutti – Un gravissimo incidente stradale ha scosso la tranquillità della mattina a San Pancrazio, in Alto Adige, dove una donna di 73 anni è stata travolta e trascinata per diversi metri da un’automobile. L’episodio si è verificato poco prima del centro abitato, in un tratto di strada noto per la frequenza di veicoli e la velocità sostenuta dei mezzi di passaggio. Secondo le ricostruzioni preliminari, l’autista avrebbe notato la presenza della donna soltanto all’ultimo momento e non sarebbe riuscito a evitare l’impatto.

Incidente choc, investita e trascinata per metri sotto gli occhi di tutti

Testimoni oculari hanno descritto una scena drammatica: alcuni passanti, colti dall’improvviso accaduto, hanno assistito impotenti all’incidente che ha lasciato la vittima esanime sull’asfalto. L’auto si è arrestata solo dopo aver trascinato il corpo della donna per alcuni metri. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’evento, ma ogni tentativo di rianimare la donna si è rivelato vano. Il decesso è avvenuto praticamente sul colpo, a causa della violenza dell’impatto.

Donna travolta da un’auto a San Pancrazio: morta 73enne

Il tratto in cui si è verificato l’investimento non presenta particolari criticità di visibilità, ma resta spesso teatro di traffico intenso e, talvolta, di condotte di guida poco prudenti. Le autorità stanno ora accertando se la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali o meno, dettaglio fondamentale per la ricostruzione dei fatti.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva