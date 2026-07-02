Incidente in autostrada, lo schianto e il traffico bloccato: code in entrambe le direzioni

La circolazione si è trasformata in un vero percorso a ostacoli nelle prime ore della giornata, quando un incidente ha mandato in crisi uno dei principali collegamenti autostradali italiani. Migliaia di automobilisti si sono ritrovati improvvisamente bloccati nel traffico, con rallentamenti che hanno compromesso gli spostamenti di chi era diretto al lavoro o stava affrontando un viaggio di lunga percorrenza.

Fin dalle prime segnalazioni, i sistemi di monitoraggio hanno evidenziato un progressivo peggioramento della situazione, con code destinate ad allungarsi nel giro di pochi minuti. Il sinistro ha avuto ripercussioni su entrambe le carreggiate, causando un effetto domino che ha reso particolarmente difficile la viabilità durante l’orario di punta.

Traffico paralizzato nelle prime ore del mattino

L’ episodio si è verificato lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso in provincia di Caserta, dove un incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione in entrambe le direzioni di marcia.

La prima criticità è stata registrata alle 7:22 sulla carreggiata in direzione Napoli. Secondo gli aggiornamenti dei servizi dedicati al traffico, si è formata una coda di circa un chilometro tra gli svincoli di Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord, a causa del sinistro che ha coinvolto anche un camion.

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