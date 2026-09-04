Incidente mortale in autostrada, coinvolti più mezzi: tratto chiuso

Un incidente mortale sulla A16 Napoli-Canosa ha provocato la chiusura temporanea di un tratto autostradale in direzione Napoli. Lo scontro, avvenuto nella mattinata, ha coinvolto tre mezzi pesanti e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi, della Polizia Stradale e del personale autostradale. Il bilancio è di una vittima.

La situazione ha avuto conseguenze immediate sulla viabilità, con traffico bloccato e rallentamenti per gli automobilisti in transito. Secondo le prime informazioni, l’incidente si è verificato poco dopo le 10 all’interno della galleria Montemiletto.

Incidente sulla A16 Napoli-Canosa: dove è avvenuto lo schianto

Il grave sinistro si è verificato lungo la A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso fra gli svincoli di Benevento e Avellino Est, in carreggiata verso Napoli. Nella collisione sono rimasti coinvolti tre camion, circostanza che ha reso particolarmente complesse le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.

La scena dell’incidente si trova nella galleria Montemiletto. Proprio la posizione dello schianto ha reso necessario interrompere temporaneamente la circolazione, così da permettere agli operatori di lavorare in condizioni di sicurezza e avviare gli accertamenti sull’accaduto.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva