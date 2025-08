Tragico incidente, travolti e uccisi tre ciclisti: “Uno schianto atroce” – Un drammatico incidente stradale ha causato la morte di tre ciclisti sulla provinciale 231 nei pressi di Terlizzi, in provincia di Bari. L’impatto si è verificato intorno alle 8:30 del mattino, quando un’auto di grossa cilindrata ha travolto il gruppo mentre percorreva la strada in direzione sud. Dopo aver colpito i ciclisti, la vettura ha terminato la sua corsa contro il guardrail, lasciando dietro di sé una scena di devastazione.

Le prime ricostruzioni suggeriscono che i tre sportivi si trovassero sul margine della carreggiata, probabilmente impegnati in una sessione di allenamento o in una pedalata domenicale. L’arrivo dell’auto è stato improvviso e per loro non c’è stato scampo: il personale del 118, accorso tempestivamente, ha potuto solo constatare il decesso dei ciclisti, avvenuto pochi istanti dopo lo schianto.

La provinciale 231 è stata subito parzialmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e permettere agli inquirenti di eseguire i rilievi necessari. Al momento, le identità delle vittime non sono ancora state rese pubbliche, in attesa di informare le famiglie e completare gli accertamenti. Secondo quanto riferito dagli investigatori, l’automobilista coinvolto nell’incidente è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi dopo l’impatto, manifestando lucidità nonostante le ferite riportate. L’uomo è stato poi trasportato al Policlinico di Bari per le cure necessarie e, secondo fonti ospedaliere, le sue condizioni sarebbero stabili.

