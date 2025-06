Inferno in autostrada, fiamme altissime e chilometri di coda: cosa è successo

Un’imponente colonna di fumo nero ha sorpreso gli automobilisti su un tratto di autostrada, obbligando le autorità a deviare urgentemente il traffico. Un incendio ha generato una situazione critica, richiedendo l’immediato intervento dei vigili del fuoco e della polizia stradale, già presenti per un controllo di routine. Le fiamme si sono propagate rapidamente.

Leggi anche: Tumori, diagnosi in aumento tra gli under 50: sintomi, cure e cause

Incidente sulla A4: dettagli sull’accaduto

L’incidente è avvenuto nel tratto tra Portogruaro e San Stino di Livenza, lungo l’autostrada A4 Venezia-Trieste, al chilometro 442 in direzione Venezia. L’evento ha causato immediatamente gravi rallentamenti, con una coda che ha raggiunto i 4 chilometri per i veicoli provenienti da Trieste. Per gestire il traffico, la società autostradale ha attivato i pannelli a messaggio variabile per deviare i veicoli verso la viabilità alternativa del bypass A28/A27.

Si sono formate code chilometriche nel giro di pochi minuti. La prontezza degli agenti ha scongiurato conseguenze più gravi: notato l’inizio dell’incendio, è stata inviata subito una segnalazione al centro operativo di Autostrade, attivando le squadre di emergenza.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva