Influencer muore in diretta su TikTok: le sue ultime strazianti parole

Un video breve, ma devastante, si è diffuso rapidamente tra migliaia di utenti, mostrando gli ultimi momenti di vita della giovane influencer seguita da centinaia di migliaia di fan. Durante la diretta, si ode una voce fuori campo che chiama: “Ehi, Vale?”. Valeria risponde “Sì”, e subito dopo si sentono degli spari. La telecamera si sposta, mostrando un uomo che raccoglie il telefono, interrompendo la trasmissione. Gli investigatori sospettano che possa essere il killer.

Un evento scioccante trasmesso in tempo reale

Le ultime parole di Valeria Marquez, “Stanno arrivando”, manifestano lo stupore e il timore provati proprio prima di essere colpita a morte. L’omicidio è avvenuto mentre trasmetteva in diretta su TikTok dal salone di bellezza di Zapopan, dove lavorava. Questo tragico evento ha innescato un’indagine per femminicidio da parte delle autorità locali, che cercano di fare luce su un caso che ha scosso profondamente la comunità online.

Le indagini sulla morta di Valeria Marquez

Il giorno stesso dell’attacco, Valeria aveva espresso ai suoi follower il timore per la sua sicurezza, raccontando che qualcuno era stato precedentemente al salone mentre lei era assente, lasciando un costoso regalo. Questo indizio è ora al centro delle indagini, mentre la polizia tenta di collegarlo al movente dell’omicidio. Le autorità della regione di Jalisco hanno chiesto aiuto alle piattaforme social e agli utenti che potrebbero aver conservato il video, nella speranza di identificare l’aggressore. Nel frattempo, la Policía de Zapopan è impegnata nell’analisi delle telecamere di sorveglianza dell’area. Il sospettato è ancora in fuga e non è stato ufficialmente identificato, né per nome né per volto.

