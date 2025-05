Garlasco, il colpo di scena: cosa trovano nel canale

Diciotto anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, il caso Garlasco torna al centro delle cronache giudiziarie. Un supertestimone ha fornito nuove indicazioni che hanno portato a perquisizioni, accertamenti e al ritrovamento di oggetti potenzialmente compatibili con l’arma del delitto. In particolare, il dragaggio di un canale a Tromello ha riportato alla luce un martello, oggetto su cui si concentrano ora le indagini.

Un supertestimone riaccende i riflettori: perquisizioni e sospetti

Questa mattina i carabinieri hanno eseguito una serie di perquisizioni domiciliari a carico di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, e di altri due giovani all’epoca dei fatti. I tre, poco più che diciottenni nel 2007, sono stati chiamati in causa da un supertestimone che avrebbe deciso di parlare solo ora, dopo quasi due decenni di silenzio. Il testimone avrebbe indicato un canale nella zona di Tromello, nei pressi della ferrovia, come possibile luogo in cui sarebbe stata gettata l’arma del delitto. Le dichiarazioni hanno portato le forze dell’ordine a organizzare una nuova attività di dragaggio del corso d’acqua, in collaborazione con i vigili del fuoco.

Il ritrovamento: un martello e altri oggetti sotto osservazione

Durante le operazioni, svoltesi su un tratto di 300 metri del canale, i soccorritori hanno rinvenuto alcuni oggetti metallici, tra cui un martello. Si tratta del reperto più rilevante, vista la compatibilità teorica con le ferite riportate da Chiara Poggi. Fin dall’inizio, infatti, i consulenti del medico legale avevano indicato che l’arma usata poteva essere proprio un oggetto contundente simile a un martello. Tuttavia, gli inquirenti mantengono la massima cautela. Come specificano fonti investigative, «potrebbe trattarsi di oggetti di uso comune, non necessariamente collegati al delitto». Altri reperti ritrovati includono un bracciolo in ferro appartenente probabilmente a una sedia e altri frammenti metallici non identificati. Nessuna traccia, invece, del attizzatoio da camino che il testimone ha dichiarato di aver visto gettare nel canale.

