Il giorno dopo la spettacolare semifinale di Champions League, l’Inter si gode il frutto del suo successo, mentre il Barcellona solleva polemiche sull’operato dell’arbitro Marciniak. Le accuse mosse dal tecnico blaugrana Flick agitano interrogativi: sono giustificate? Analizziamo gli episodi chiave secondo la moviola, dove non mancano le sorprese…

Inter, il Barcellona protesta per l’arbitraggio di Marciniak: cosa dice la moviola (e ci sono sorprese)

La moviola evidenzia alcuni errori di Marciniak, ma, contrariamente alle proteste catalane, se c’era una squadra potenzialmente danneggiata, quella era l’Inter. Ecco i dettagli. (continua dopo le foto)

Analisi degli episodi chiave

19′ – Dopo un contatto in area con Inigo Martinez, Thuram cade ma non ottiene rigore. Marciniak non viene corretto dal Var: decisione giusta.

22′ – Lautaro Martinez segna su assist di Dumfries. Il sospetto iniziale di fuorigioco è smentito dalle immagini: la rete è regolare.

25′ – Il Barcellona protesta per un presunto tocco di mano di Acerbi in area, ma la dinamica mostra un tocco involontario dopo che il pallone ha colpito prima la gamba e poi il braccio del difensore. Nessun rigore.

