Inter-Napoli, è bufera dopo la partita: tifosi inferociti

Inter-Napoli finisce 3-2, ma la rimonta nerazzurra lascia spazio a un acceso dibattito sull’operato dell’arbitro Simone Sozza. Sotto la lente finiscono soprattutto un possibile calcio di rigore per un tocco di mano di Lobotka e il mancato secondo cartellino giallo a Lautaro Martinez.

Il presunto tocco di mano di Lobotka

Il primo episodio destinato ad alimentare le proteste arriva a inizio ripresa, sul risultato ancora di 0-0: Barella recupera il pallone in area del Napoli e i nerazzurri chiedono il calcio di rigore per un tocco di braccio di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco ha il braccio largo, ma dalle immagini non è possibile stabilire con assoluta certezza il contatto con il pallone: l’arbitro lascia proseguire e dalla sala VAR arriva soltanto un silent check, senza alcun richiamo al direttore di gara.

Il contatto Rrahmani-Pio Esposito

Discusso anche un episodio nell’area del Napoli, con un contatto tra Rrahmani e Pio Esposito sul quale, secondo diverse valutazioni tecniche, entrambi i giocatori avrebbero contribuito alla dinamica, rendendo corretta la scelta di non assegnare il rigore.

Il caso Lautaro: il secondo giallo mai arrivato

L’episodio più controverso riguarda però Lautaro Martinez. Già ammonito nel primo tempo per proteste, il capitano dell’Inter interviene con il braccio sinistro largo su Rafa Marin, colpendolo. Secondo diverse analisi tecniche, tra cui quella dell’ex arbitro Luca Marelli ai microfoni di DAZN, si sarebbe trattato di una condotta violenta a palla lontana, che avrebbe imposto l’intervento del VAR per l’espulsione diretta. Sozza, invece, non fischia nemmeno il fallo, lasciando in campo il capitano nerazzurro.

Il commento di Marelli

Interpellato sull’episodio, Marelli si è detto sorpreso dalla mancata reazione dell’arbitro, sottolineando come quel gesto di Lautaro non avesse alcuna attinenza con l’azione di gioco in corso.

Il gol regolare di Thuram

Nessun dubbio, invece, sulla rete del 2-2 di Thuram: Rrahmani resta a terra dopo un colpo di testa, ma senza alcun contatto irregolare con l’attaccante francese, rendendo il gol pienamente valido.

Le pagelle arbitrali

La stampa sportiva ha bocciato la prestazione di Sozza, con valutazioni che oscillano tra il 5 e il “non sempre all’altezza”, complice anche la soglia di intervento sui contrasti ritenuta troppo alta per l’intera partita.

Fonte: Il Sussidiario, Corriere dello Sport, Virgilio Sport, con dichiarazioni di Luca Marelli