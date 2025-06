Inter, retroscena esplosivo: cosa ha fatto Inzaghi negli spogliatoi – Nei giorni che hanno preceduto la clamorosa sconfitta per 0-5 contro il PSG nella finale di Champions League, qualcosa si era già rotto. Il clima attorno all’Inter non era sereno, tutt’altro. Le voci su un imminente addio di Simone Inzaghi si erano fatte insistenti, fino a diventare una certezza sussurrata nello spogliatoio e appena dissimulata davanti ai microfoni.

Secondo fonti vicine all’Al Hilal, club saudita tra i più ricchi e ambiziosi, il tecnico avrebbe incontrato emissari della dirigenza il giorno prima della finale, alimentando un’ombra difficile da ignorare. Una mossa che ha colto di sorpresa non solo i tifosi, ma anche i senatori dello spogliatoio nerazzurro. In quelle stesse ore concitate, Inzaghi avrebbe tentato di sondare alcuni dei suoi uomini chiave, quasi a voler anticipare il futuro. I nomi non sono marginali: Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Due colonne dell’Inter, due volti simbolo del blocco italiano che ha portato il club ai vertici europei. La proposta? Seguirlo in Arabia Saudita, per dare vita a un nuovo progetto targato Al Hilal.

Entrambi hanno rifiutato. Bastoni per primo, in modo netto. Barella non meno deciso, pur con il consueto stile. Restava da convincere Francesco Acerbi, ma anche il difensore romano ha scelto di restare a Milano. Il tentativo di costruire un nuovo gruppo tricolore lontano dall’Inter si è dunque arenato sul nascere. La tensione però si è letta nei dettagli. Nella conferenza stampa pre-partita, Barella ha sorriso, in modo eloquente, quando gli è stato chiesto del futuro dell’allenatore. Un’espressione a metà tra l’imbarazzo e la consapevolezza. Inzaghi, da parte sua, ha scelto la diplomazia, ribadendo che avrebbe parlato del futuro solo dopo la finale: “Ho offerte dall’Arabia e non solo, ma pensiamo alla partita. Poi ci incontreremo come sempre, pensando al bene dell’Inter”.

