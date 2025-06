Iran, ora è guerra totale con l’occidente: 10 missili contro base USA

Sale la tensione in Medio Oriente dopo che l’Iran ha lanciato 10 missili balistici contro la base americana di Al-Udeid, in Qatar. A riportarlo è il giornalista Barak Ravid di Axios, citando fonti israeliane. In precedenza si era parlato di sei missili, ma il numero effettivo degli ordigni sarebbe superiore. Contestualmente, un altro missile sarebbe stato diretto contro una base USA in Iraq, secondo quanto riportato da fonti di intelligence open source.

Las defensas aéreas de Qatar interceptaron misiles balísticos iraníes sobre Doha, según muestran imágenes recientes. Este incidente se produce en el marco de un ataque directo de Irán, donde Estados Unidos mantiene su mayor base militar en el Golfo: la Base Aérea de Al Udeid.

Lanci in risposta all’escalation delle ultime settimane: operazione “Annuncio della vittoria”

L’operazione militare è stata annunciata dalla tv di Stato iraniana come “Annuncio della Vittoria”. L’attacco sembra una risposta simbolica agli attacchi subiti dai siti militari iraniani nei giorni scorsi, attribuiti a raid americani o israeliani. Le sirene d’allarme sono scattate anche nella base aerea di Ali Al Salem, in Kuwait, a conferma della portata dell’allerta regionale.

Le difese aeree del Qatar hanno intercettato con successo i missili lanciati dall’Iran, evitando danni alle infrastrutture e vittime tra i militari. Lo ha confermato su X il portavoce del ministero degli Esteri qatarino, Majed Al Ansari, che ha inoltre ribadito la ferma condanna di Doha all’attacco subito.

La base Al-Udeid – evacuata in via precauzionale poche ore prima – ospita anche dieci militari italiani, che secondo fonti della Farnesina sono in buone condizioni e si sarebbero allontanati dall’area per tempo, senza correre rischi.

